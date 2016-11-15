Naked Survival XXL
Folge vom 15.11.2016: Episode 9
44 Min.Folge vom 15.11.2016Ab 12
Für die zwölf Survival-Experten beginnt im afrikanischen Busch die härteste Challenge ihres Lebens, denn dort gilt die Devise: Fressen oder gefressen werden. Vor Ort teilen sich die Kandidaten in Dreierteams ein. Im Sotho-Tal kämpfen eine Frau und zwei Männer ums Überleben. In diesem Gebiet wird es tagsüber brütend heiß. Außerdem wimmelt es dort vor blutsaugenden Insekten. Nur wenige Kilometer entfernt nehmen es in der Nähe eines kleinen Sees drei zu allem entschlossene Frauen mit der Wildnis auf. Dort streifen nachts hungrige Löwen umher.
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Genre:im Freien/Outdoor, Abenteuer, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4, Season 6-9: Warner Bros. Discovery, Inc.