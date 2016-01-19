Naked Survival XXL
Folge vom 19.01.2016: Episode 2
45 Min.Folge vom 19.01.2016Ab 12
Die extreme Hitze im Orinoko-Becken hat ihr erstes Opfer gefordert. Für Ex-Soldat Hakim ist die Challenge aufgrund von schweren Krämpfen bereits nach vier Tagen beendet. Und auch bei den anderen Kandidaten haben die Entbehrungen in der Wildnis Spuren hinterlassen. Honora, Luke und Chris plagt der Hunger. Dem Trio ist es bis dato nicht gelungen ausreichend Nahrung zu finden und so langsam schwinden die Kräfte. Zudem fühlt sich Honora, als einzige Frau im Team, von ihren männlichen Kollegen nicht ernst genommen.
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Genre:im Freien/Outdoor, Abenteuer, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4, Season 6-9: Warner Bros. Discovery, Inc.