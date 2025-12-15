Staffel 1Folge 12vom 15.12.2025
Schatten der LiebeJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 12: Schatten der Liebe
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
Die Tour von Rayna und Juliette geht weiter, und Rayna sieht sich mit der Tatsache konfrontiert, dass Deacon jetzt in Juliettes Band spielt. Eine Kränkung, die sie nur schwer verwinden kann. Als sie Deacon zur Rede stellen will, kommen sich die beiden sehr nahe. Rayna beschließt, diese Entwicklung vor Teddy geheim zu halten, doch der eröffnet ihr völlig überraschend, dass er sich scheiden lassen möchte. Juliette schmiedet Pläne: Sie möchte sich von ihrem Popsternchen-Image emanzipieren.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Nashville
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Lionsgate