Staffel 1Folge 15vom 15.12.2025
Gebrochene HerzenJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 15: Gebrochene Herzen
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
Juliette hat sich von ihrem Manager getrennt und will den Lauf ihrer Karriere künftig selbst steuern. Doch leider sind sowohl Juliette selbst als auch ihr Team von den Umständen überfordert. Als sie zu einem kleinen Geheim-Konzert in einem örtlichen Geschäft alle ihre Twitter-Follower einlädt, kommt es zu einem Zwischenfall. Währenddessen hat Rayna Schwierigkeiten mit ihrer Tochter Maddie. Die leidet offensichtlich besonders unter der Trennung ihrer Eltern und rebelliert gegen beide.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Nashville
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Lionsgate