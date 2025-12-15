Staffel 1Folge 8vom 15.12.2025
Verschlungene WegeJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 8: Verschlungene Wege
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 6
Rayna ist zufrieden. Nach ihrem erfolgreichen gemeinsamen Auftritt mit Juliette hat ihr Marshall seine Unterstützung für ihre neue Platte zugesagt. Privat erwartet sie allerdings Ärger. Ihr Mann eröffnet ihr, dass Coleman kompromittierende Fotos von Teddy und Peggy veröffentlichen wolle. Gleichzeitig schwört Teddy seiner Frau, keine Affäre mit Peggy gehabt zu haben. Juliette lernt Seans Familie kennen. Zu ihrer eigenen Überraschung fühlt sie sich geborgen bei den Butlers.
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Nashville
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Genre:Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Lionsgate