Staffel 1Folge 18vom 15.12.2025
Falsche FreundeJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 18: Falsche Freunde
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
Gerade als es so aussieht, als könne sich zwischen Juliette und Dante eine ernsthafte Beziehung entwickeln, wird die Idylle schon wieder gestört. Juliettes Mutter Jolene, die Dante im Kampf gegen ihre Drogensucht begleitet hatte, bezichtigt ihn, ein falsches Spiel mit Juliette zu spielen. Jolene hatte beobachtet, wie Dante eine andere Frau küsste. Doch Dante hat noch mehr Geheimnisse. Auch bei Rayna dreht sich wieder einmal das Liebeskarussell.
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Nashville
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Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Lionsgate