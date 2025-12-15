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Nashville

MOVIESPHEREStaffel 1Folge 9vom 15.12.2025
Liebesgeflüster

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Nashville

Folge 9: Liebesgeflüster

43 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 6

Juliette überrascht alle, als sie mit Sean Butler durchbrennt und den Football-Spieler Hals über Kopf heiratet. Seans Eltern sind gar nicht begeistert und bestehen zusätzlich auf einer kirchlichen Trauung. Der einzig mögliche Termin ist der Tag, bevor Juliette zusammen mit Rayna auf Tour geht. Sean wird erst jetzt klar, dass ihrer beider Terminpläne ihnen kaum viel gemeinsame Zeit einräumen werden. Für Rayna ist die anstehende Tour mit Juliette eine willkommene Gelegenheit zur Flucht.

Weitere Folgen in Staffel 1

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