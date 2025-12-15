Staffel 1Folge 9vom 15.12.2025
LiebesgeflüsterJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 9: Liebesgeflüster
43 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 6
Juliette überrascht alle, als sie mit Sean Butler durchbrennt und den Football-Spieler Hals über Kopf heiratet. Seans Eltern sind gar nicht begeistert und bestehen zusätzlich auf einer kirchlichen Trauung. Der einzig mögliche Termin ist der Tag, bevor Juliette zusammen mit Rayna auf Tour geht. Sean wird erst jetzt klar, dass ihrer beider Terminpläne ihnen kaum viel gemeinsame Zeit einräumen werden. Für Rayna ist die anstehende Tour mit Juliette eine willkommene Gelegenheit zur Flucht.
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Nashville
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-6: Lionsgate