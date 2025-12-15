Staffel 1Folge 7vom 15.12.2025
Bühne freiJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 7: Bühne frei
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 6
Die Plattenfirma Edgehill Republic feiert ihr 25-jähriges Bestehen im altehrwürdigen Ryman Auditorium. Marshall Evans bedrängt Rayna, dort aufzutreten. Auch Juliette bittet er um einen Auftritt. Ausgerechnet der Schlusssong soll es sein: ein Duett der beiden Country-Diven! Coleman besitzt Fotos, die Teddy und Peggy zusammen zeigen und zum Problem für die Kampagne werden könnten. Lamar rät Teddy, mit einer Erklärung an die Öffentlichkeit zu gehen.
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Nashville
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-6: Lionsgate