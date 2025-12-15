Staffel 2Folge 12vom 15.12.2025
So bin ichJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 12: So bin ich
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
Rayna braucht unbedingt einen Hit und bittet Deacon, ihr beim Schreiben von Songs für ihr neues Album zu helfen. Derweil nimmt Scarletts Karriere mächtig Fahrt auf, nachdem sie einen Auftritt mit Zac Brown hatte. Jeff ist wütend, weil einige Termine auf Juliettes Tour wegen des Skandals um ihr Video abgesagt wurden. Gleichzeitig gibt es gute Nachrichten für Gunnar: Jay DeMarcus von den Rascal Flatts möchte ihn als Co-Autor gewinnen.
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Nashville
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Lionsgate