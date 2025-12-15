Staffel 2Folge 13vom 15.12.2025
Zur falschen ZeitJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 13: Zur falschen Zeit
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
Luke stellt Rayna einen Mann vor, der ihr in geschäftlichen Dingen sehr nützlich sein könnte. Deacon hingegen kommt langsam dahinter, dass sein neuer Plattenvertrag vielleicht doch nicht das ist, was er sich davon versprochen hatte. Jeff erwartet von Juliette, dass sie sich während der "Grand Ole Opry" beim Publikum für ihr Verhalten entschuldigt. Doch Juliette überrascht wieder einmal alle. Währenddessen versuchen sich Liam und Scarlett zusammenzuraufen.
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Nashville
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Lionsgate