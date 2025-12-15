Staffel 2Folge 17vom 15.12.2025
Die Dinge des LebensJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 17: Die Dinge des Lebens
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 6
Juliette hat genaue Vorstellungen davon, wie ihr neues Album von Highway 65 promotet werden sollte. Das deckt sich nicht unbedingt mit dem, was Rayna geplant hat. Dazu kommt, dass Juliette bei einer Label-Party das Gefühl hat, dass ihr die jungen Talente die Show stehlen. Will eröffnet Deacon eine einmalige Gelegenheit, doch die Freude darüber hält nicht lange an. Teddy wiederum gerät mit Maddie in Streit, als ihm klar wird, wie sehr sie auf ihre Musik fixiert ist.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Nashville
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-6: Lionsgate