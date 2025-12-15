Staffel 2Folge 3vom 15.12.2025
SchweigenJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 3: Schweigen
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
Teddy und Rayna bringen endlich ihre Scheidung über die Bühne. Liam will daraufhin seine Beziehung zu Rayna wiederbeleben, als sie die gemeinsame Arbeit an ihrem Album wiederaufnehmen. Doch Rayna hat schlechte Nachrichten für ihn. Peggy schmiedet derweil einen Plan, um Teddy zurückzugewinnen. Juliette tritt für viel Geld bei der Party zum Hochzeitstag eines Milliardärs auf. Doch der zeigt auch abseits der Bühne Interesse an ihr.
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Nashville
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Lionsgate