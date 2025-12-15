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Nashville

MOVIESPHEREStaffel 2Folge 4vom 15.12.2025
Showtime

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Nashville

Folge 4: Showtime

44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12

Als Rayna den Rest der Tour absagt, weil sie mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen will, ist Juliette außer sich. Teddy macht Peggy einen Heiratsantrag, bittet sie jedoch, niemandem davon zu erzählen. Doch Maddie kommt dahinter und läuft von zu Hause fort. Zur gleichen Zeit findet Tandy Dinge über den Tod ihrer Mutter heraus und entwickelt einen Verdacht gegen ihren Vater. Weil Juliette auf keinen Fall in kleineren Hallen spielen will, bittet sie Layla, ihr Vorprogramm zu bestreiten.

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