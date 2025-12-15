Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Nashville

MOVIESPHEREStaffel 2Folge 6vom 15.12.2025
Eine ehrenwerte Gesellschaft

Eine ehrenwerte GesellschaftJetzt kostenlos streamen

Nashville

Folge 6: Eine ehrenwerte Gesellschaft

44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12

Rayna räumt in einem sehr offenen TV-Interview private und berufliche Missverständnisse aus dem Weg. Entschlossen, endlich ihr eigener Herr zu werden, besucht Rayna das jährliche "Belle Meade"-Polo-Turnier, in der Hoffnung dort Investoren für ihr eigenes Label zu finden. Doch die High Society von Nashville reagiert anders, als der Country-Star erwartet hatte. Unterdessen trifft Juliette Charlie Wentworth, während Wheeler und Deacon eine unangenehme Begegnung haben.

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Nashville
MOVIESPHERE

Nashville

Alle 6 Staffeln und Folgen