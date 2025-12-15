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Nashville

MOVIESPHEREStaffel 2Folge 22vom 15.12.2025
Dem Glück so nah

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Nashville

Folge 22: Dem Glück so nah

44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12

Rayna will anlässlich ihres "Highway 65" Label-Debüts ein großes, kostenloses Konzert im LP-Field-Footballstadion veranstalten. Teddy hilft ihr, die Sache zu organisieren, während Luke Wheeler und Juliette zusammen mit Rayna auf der Bühne stehen sollen. Währenddessen spielen Avery, Gunnar und Zoey mit Deacon auf einem Benefizkonzert für das "Sober House". Als Avery später einen extra für Juliette geschriebenen Song spielen will, ist seine Freundin plötzlich nicht mehr aufzufinden.

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