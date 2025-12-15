Staffel 6Folge 12vom 15.12.2025
Auf Sand gebautJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 12: Auf Sand gebaut
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
Ein Besucher aus der Vergangenheit kommt in Deacons Leben: Sein Vater, was eine sehr unangenehme Überraschung darstellt. Mit Alannah aus der Bildfläche müssen die Band und die Jungs überlegen, ob es sich lohnt weiterzumachen.
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Nashville
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Lionsgate