Staffel 6Folge 14vom 15.12.2025
Ein Leben für die MusikJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 14: Ein Leben für die Musik
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
Juliette will die Gemeinschaft verklagen und konfrontiert Darius damit. Twig versucht weiterhin, Jonahs Geheimnis vor Maddie zu verbergen. Deacon und die Mädchen beginnen sich Sorgen zu machen, als Gideon immer öfter weggeht.
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Nashville
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Lionsgate