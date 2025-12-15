Staffel 6Folge 5vom 15.12.2025
Schatten der NachtJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 5: Schatten der Nacht
43 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
Die Beziehung von Deacon und Jessie wird intensiver. Darius will, dass Juliette sich mehr einbringt, während Avery dagegen ist. Gunnar, Will und Avery suchen nach einer Sängerin für ihre Band. Jonahs Ex bringt einen Song über Maddie heraus.
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Nashville
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Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Lionsgate