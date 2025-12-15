Staffel 6Folge 7vom 15.12.2025
Unsichtbare FesselnJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 7: Unsichtbare Fesseln
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
In der Band kommt es zu Spannungen, als Gunnar Gefallen an dem neuen Bandmitglied Alannah findet. Derweil freundet sich Maddie auf Jonahs Tour mit Twig an. Daphne und Jake treten unterdessen in der Schule auf, und Deacon trifft auf Brad.
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Nashville
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Lionsgate