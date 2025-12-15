Staffel 6Folge 8vom 15.12.2025
Manchmal kann man nicht gewinnenJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 8: Manchmal kann man nicht gewinnen
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
Daphne will endlich als Musikerin durchstarten und bewirbt sich bei einer Castingshow. Bei einem Auftritt wird Will von seinen schlechten Entscheidungen eingeholt.
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Nashville
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Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Lionsgate