Staffel 6Folge 15vom 15.12.2025
Eine zweite Chance?Jetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 15: Eine zweite Chance?
42 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
Während Maddie Twig zu einer wichtigen Entscheidung überredet, machen sich Avery und Juliette große Sorgen um ihre Tochter Cadence. Scarlett und Sean organisieren eine Wohltätigkeitsveranstaltung, und Gunnar findet Inspiration.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Nashville
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Lionsgate