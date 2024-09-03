Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: Hawaii

Leben im Wind

"CBS Serien"Staffel 3Folge 3vom 03.09.2024
Leben im Wind

Leben im WindJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: Hawaii

Folge 3: Leben im Wind

42 Min.Folge vom 03.09.2024Ab 12

Eine Motorradgang liefert sich nach einem Bankraub eine spektakuläre Verfolgungsjagd mit der Polizei. Eine Spur führt die Ermittler zu einer Gruppe jugendlicher Adrenalinjunkies. Derweil versucht Jane immer noch herauszufinden, weshalb Sam nach Hawaii gekommen ist. Doch der Agent hüllt sich weiterhin in Schweigen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: Hawaii
"CBS Serien"
Navy CIS: Hawaii

Navy CIS: Hawaii

Alle 3 Staffeln und Folgen