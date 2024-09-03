Navy CIS: Hawaii
Folge 3: Leben im Wind
42 Min.Folge vom 03.09.2024Ab 12
Eine Motorradgang liefert sich nach einem Bankraub eine spektakuläre Verfolgungsjagd mit der Polizei. Eine Spur führt die Ermittler zu einer Gruppe jugendlicher Adrenalinjunkies. Derweil versucht Jane immer noch herauszufinden, weshalb Sam nach Hawaii gekommen ist. Doch der Agent hüllt sich weiterhin in Schweigen.
Navy CIS: Hawaii
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery, Drama
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Videorechte: Paramount Pictures International Ltd., Bildrechte: 221 CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved./Neal, Karen
