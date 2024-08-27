Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 3Folge 2vom 27.08.2024
41 Min.Folge vom 27.08.2024Ab 12

Ein Transportflugzeug, in dem sich zwölf Häftlinge befinden, stürzt über Hawaii ab und die Straftäter fliehen. Die Ermittler vermuten, dass der Absturz geplant wurde, damit ein gefährlicher Kriegsverbrecher entkommen kann. Tennant und Sam Hanna versuchen, den Gefangenen ausfindig zu machen, um die Bedrohung, die von ihm ausgeht, schnellstmöglich zu beseitigen.

"CBS Serien"
