Navy CIS: Hawaii
Folge 8: Unauffindbar
42 Min.Folge vom 08.10.2024Ab 12
Die Ermittler fahnden nach der Frau eines Marines, die gnadenlosen Entführern in die Hände gefallen ist. Sam versucht unterdessen eine brandgefährliche Software aus dem Verkehr zu ziehen und bittet dabei Ernie um Hilfe.
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Videorechte: Paramount Pictures International Ltd., Bildrechte: 221 CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved./Neal, Karen
