Navy CIS: Hawaii
Folge 4: Bei Ankunft Mord
42 Min.Folge vom 02.11.2025Ab 12
Nachdem eine Frau in ihrem Hotelzimmer tot aufgefunden wird, arbeiten Luy und Kate als verdeckte Ermittler. Wie sich herausstellt, hatte das Opfer Kontakt zu einem zwielichtigen Drogenring. Können die Agenten die Drahtzieher entlarven und das Netzwerk ausschalten? Derweil versucht Ernie nach wie vor herauszufinden, was die wahren Hintergründe für Sams Unterstützung in ihrem Team sind ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2021
