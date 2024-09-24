Navy CIS: Hawaii
Folge 6: Sehr geheim
42 Min.Folge vom 24.09.2024Ab 12
Der NCIS bekommt es mit einer Vermisstenmeldung zu tun. Ein junger Mann ist scheinbar spurlos verschwunden und seine Verlobte macht sich große Sorgen. Wie sich herausstellt, arbeitet er des Öfteren als verdeckter Ermittler für die Operation "Red Rabbit". Da es sich hier um eine streng geheime Angelegenheit handelt, haben Tennant und ihr Team alle Hände voll zu tun, um einen Hinweis zum Verbleib des Mannes zu finden.
Navy CIS: Hawaii
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Videorechte: Paramount Pictures International Ltd., Bildrechte: 221 CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved./Neal, Karen
Enthält Produktplatzierungen