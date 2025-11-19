Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS: Hawaii

"CBS Serien"Staffel 3Folge 9vom 19.11.2025
Navy CIS: Hawaii

Folge 9: Die Besten

42 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 12

Jane und ihr Team ermitteln im Fall des toten Gefangenen Alexi Volkoff, der offenbar vergiftet wurde. Wie der Täter vorgegangen ist, bleibt den Ermittlern allerdings ein Rätsel, denn Volkoff stand unter ständiger Beobachtung. Wie sich herausstellt, ist die russische Mafia in den Mord involviert. Kann das Navy-Team die Hintermänner ausfindig machen?

