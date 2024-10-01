Navy CIS: Hawaii
Folge 7: In der Wildnis
42 Min.Folge vom 01.10.2024Ab 12
Ein toter Marine ruft das Navy-Team auf den Plan. Während die Ermittlungen auf Hochtouren laufen, kommt es zu weiteren mysteriösen Morden. In der Zwischenzeit ist Tennant im Wald auf der Suche nach wichtigen Hinweisen. Doch ein ungeahnter Unfall lässt ihre Suche nach Indizien jäh enden ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Videorechte: Paramount Pictures International Ltd., Bildrechte: 221 CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved./Neal, Karen
