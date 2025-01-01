Navy CIS: L.A.
Folge 11: Der Teufelskreis
41 Min.Ab 12
Gerade an Weihnachten kommt ein Stromausfall sehr ungelegen - erst recht in einer Stadt wie L.A. Da alles auf einen Cyberangriff deutet, soll der NCIS herausfinden, wer das Stromnetz der Stadt sabotiert. Die Spur führt zu Alicia Fuentes, deren Bruder das zweitgrößte Drogenkartell Mexikos leitete, bevor er inhaftiert wurde. Alicia hat der Stadt den Strom aus einem ganz bestimmten Grund abgedreht ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
