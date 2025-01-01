Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: L.A.

Der richtige Tausch

"CBS Serien"Staffel 9Folge 16
Der richtige Tausch

Der richtige TauschJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: L.A.

Folge 16: Der richtige Tausch

41 Min.Ab 12

Die Behörden schnappen Callens Vater und wollen ihn gegen ein Ehepaar austauschen, das in Iran auf Grund von Spionagevorwürfen inhaftiert wurde. Natürlich will Callen das mit allen Mitteln verhindern und erhält dabei Unterstützung von seinem Team, allen voran Hetty. Er hat sogar mit dem Leichtkriminellen Kirkin einen alternativen Austausch-Häftling in petto. Doch dann macht ihm ausgerechnet sein Vater einen Strich durch die Rechnung ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: L.A.
"CBS Serien"
Navy CIS: L.A.

Navy CIS: L.A.

Alle 14 Staffeln und Folgen