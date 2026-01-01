Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 9Folge 18
42 Min.Ab 12

Arkady Kolchecks alter Feind Abram Sokolov erscheint plötzlich wieder auf der Bildfläche. Er will seine Schwester Vladlena finden, da mit ihrer Hilfe seine kriminellen Machenschaften aufflogen. Arkady bittet den NCIS um Hilfe, denn Vladlena ist plötzlich verschwunden. Das Team teilt sich auf und verfolgt verschiedene Spuren, wobei Callen, Sam und Arkady auch auf Anna Kolcheck stoßen, die ebenfalls hinter Sokolov her ist ...

