Navy CIS: L.A.
Folge 12: Napalm
40 Min.Ab 12
Ein Buschbrand, der durch Napalm ausgelöst wurde, fordert einen Toten. Die Durchsuchung seiner Wohnung ergibt, dass der Mann die für die Napalm-Herstellung nötigen Chemikalien gehortet hat. Zudem gibt es eine Verbindung zu einer Solaranlagenfirma und einem Mädchen, das in der Schule wegen seines Übergewichts gemobbt wurde. Doch wie hängen all diese Hinweise miteinander zusammen, und weshalb hat der junge Mann Napalm hergestellt?
Weitere Folgen in Staffel 9
