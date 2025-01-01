Navy CIS: L.A.
Folge 8: Ein schwerer Start
41 Min.Ab 12
Der NCIS heftet sich an die Fersen eines islamistischen Terrorkommandos, das mehrere Grenzpolizisten und einige illegale Einwanderer erschossen hat. Offenbar wollen die Angreifer Ahmed Han Asakeem aus dem Gewahrsam der USA freipressen. Zum Schein befreit der NCIS Asakeem und stellt Kontakt zu den Terroristen her. Hetty wird unterdessen immer noch mit ihrem Gefangenen Keane in Vietnam festgehalten und gefoltert. Doch die gibt die Hoffnung auf Rettung nicht auf.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
