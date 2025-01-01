Navy CIS: New Orleans
Folge 12: Staatenlos
41 Min.Ab 12
Ducky und Jimmy transportieren die Leiche von Anton Pavlenko nach New Orleans - zumindest denken das die drei Russen, die den Wagen der beiden anhalten. In Wahrheit ist der Tote längst auf anderem Wege in den Süden gebracht worden. Sein Tod hängt offenbar mit dem Projekt "Manta Ray" zusammen, das Blye Industries im Auftrag der Navy durchführt. Doch der Firmenchef Jenner Blye ist verschwunden und scheint außerdem etwas verborgen zu haben.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
