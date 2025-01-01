Navy CIS: New Orleans
Folge 19: Mittel zum Zweck
42 Min.Ab 12
Nachdem Prides Tochter Laurel beim Joggen im Wald überfallen wird, vertraut sie sich ihrem Vater an und berichtet, dass sie bereits seit Tagen von einem Van verfolgt wird. Pride ist in Alarmstellung und es gelingt ihm, den Van ausfindig zu machen. Er stellt fest, dass alle Orte, an denen er sich üblicherweise aufhält, überwacht werden. Die Verfolger haben es offensichtlich auf ihn und nicht auf Laurel abgesehen.
Navy CIS: New Orleans
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
