Navy CIS: New Orleans
Folge 20: Second Line
41 Min.Ab 16
Lieutenant Darren Murray wird auf dem Beerdigungsumzug für Lieutenant Boyd umgebracht. Offenbar hat er nicht an dem Umzug teilgenommen, sondern aus einiger Entfernung Fotos gemacht. Prides Team findet heraus, dass Murrays Tod mit Grabrauben aus jüngster Zeit in Verbindung steht - aus zahlreichen Familiengruften wurden wertvolle Artefakte und in einem Fall sogar Gebeine entwendet. Ist Murray den Tätern etwa auf die Schliche gekommen?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: New Orleans
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren