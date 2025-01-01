Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS: New Orleans

Die Entschuldigung

Staffel 2Folge 8
Die Entschuldigung

Die EntschuldigungJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: New Orleans

Folge 8: Die Entschuldigung

39 Min.Ab 16

Kurz bevor er vor Gericht gegen den Waffenhändler Hugo Garza aussagen kann, wird Don Lambert in seinem Auto in die Luft gejagt. Nun kann nur noch sein ehemaliger Partner Marc Maslow Garza hinter Gitter bringen. Das Problem: Maslow sitzt in Texas im Gefängnis und besteht darauf, von Pride persönlich nach New Orleans chauffiert zu werden. Letzterer ahnt noch nicht, welche ungeheuerlichen Dimensionen der Fall annehmen wird ...

