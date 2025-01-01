Navy CIS: New Orleans
Folge 11: Das dunkle Herz
42 Min.Ab 16
Das Weihnachtsfest rückt immer näher und gerade zu dieser besinnlichen Zeit trägt sich eine Serie von Einbrüchen zu. Alle Beweisstücke deuten auf Wades Adoptivsohn Danny hin. Um nichtsdestotrotz Weihnachtsstimmung aufkommen zu lassen, beschließt das Team zu wichteln, was zwangsläufig in Diskussionen endet.
Genre:Feiertag, Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
