Navy CIS: New Orleans

Staffel 2Folge 10
Folge 10: Besser spät als nie

41 Min.Ab 16

Während des Hurrikans Katrina 2005 wird LaSalle, damals noch einfacher Polizist, zum Schauplatz einer Schießerei gerufen. Bevor das Opfer Phil Hart stirbt, gibt er einen Hinweis auf den Täter: Er hatte ein blaues, unförmiges Tattoo - genau wie der Mann, der im aktuellen Fall des NCIS drei Menschen erschossen hat. LaSalle stellt sofort eine Verbindung zu dem zehn Jahre zurückliegenden Mord her und beginnt auf eigene Faust zu ermitteln ...

