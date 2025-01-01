Navy CIS: New Orleans
Folge 14: Mardi Gras
39 Min.Ab 16
Während des Mardi Gras werden Bürgermeister Hamilton und Pride entführt. Beide kommen in einem Keller zu Bewusstsein, wo sie von Mike Spar festgehalten werden. Er beschuldigt sie, vor 25 Jahren den Mord an seiner Ehefrau Patricia vertuscht zu haben. Pride war damals einfacher Polizist und beginnt nun anhand der Argumente Spars an dem Ausgang des alten Falles zu zweifeln. Daher nimmt er Hamilton in die Mangel. Sein Team sucht unterdessen fieberhaft nach ihm.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
