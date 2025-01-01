Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS: New Orleans

Der Skandal

Staffel 2Folge 21
Der Skandal

Der SkandalJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: New Orleans

Folge 21: Der Skandal

40 Min.Ab 16

Pride und sein Team bekommen es mit einem heiklen Fall zu tun: Navy Lieutenant Rebecca Peterson bricht tot im Hotelzimmer des Drei-Sterne-Generals Matthews zusammen. Offenbar wurde sie mit Arsen vergiftet. Alles deutet darauf hin, dass Rebecca und der General eine Affäre hatten - und Matthews die junge Frau ermordet hat, um seine Karriere nicht mit diesem nach Navy-Regeln illegitimen Verhältnis zu gefährden. Neue Informationen führen jedoch zu einer dramatischen Wende ...

