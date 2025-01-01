Navy CIS: New Orleans
Folge 21: Der Skandal
40 Min.Ab 16
Pride und sein Team bekommen es mit einem heiklen Fall zu tun: Navy Lieutenant Rebecca Peterson bricht tot im Hotelzimmer des Drei-Sterne-Generals Matthews zusammen. Offenbar wurde sie mit Arsen vergiftet. Alles deutet darauf hin, dass Rebecca und der General eine Affäre hatten - und Matthews die junge Frau ermordet hat, um seine Karriere nicht mit diesem nach Navy-Regeln illegitimen Verhältnis zu gefährden. Neue Informationen führen jedoch zu einer dramatischen Wende ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: New Orleans
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren