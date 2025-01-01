Navy CIS: New Orleans
Folge 22: Blitz in der Küche
41 Min.Ab 12
Die Navy-Schiffsköchin Danielle Jarrett kocht während ihres Landurlaubs für ihren Vater in dessen Restaurant. Als es dort eine Explosion gibt, bei der Danielle schwer verletzt wird, werden Pride und sein Team hinzugezogen. Ursache für den Unfall war ein manipulierter Gasbrenner. Die Agents haben sofort mehrere Verdächtige im Auge, doch jede dieser Spuren erweist sich als Sackgasse. Dann stoßen sie auf eine grausame Wahrheit ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: New Orleans
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren