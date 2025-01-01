Navy CIS: New Orleans
Folge 3: Schlaflos in New York
40 Min.Ab 12
Einer von Prides ersten Fällen wird neu aufgerollt: Die damals 16-jährige Ashley Griffin wurde ermordet. Hauptverdächtiger war Elliot Whitman, doch dessen Schuld konnte nicht belegt werden. Als nun 20 Jahre später neue Beweise in der Wohnung von Whitman auftauchen, setzt Pride alles daran, den mutmaßlichen Täter endlich zu überführen. Doch dieser plädiert weiterhin auf nicht schuldig ...
