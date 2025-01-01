Navy CIS: New Orleans
Folge 8: Bodyguard
40 Min.Ab 12
Sebastian Lund soll bei einem Konzert für den Sohn der thailändischen Ministerin Personenschutz leisten. Doch dann verschwindet der Junge während der Veranstaltung spurlos. Zunächst gehen die Ermittler von einer Entführung aus, obwohl es keine eindeutigen Hinweise dafür gibt. Dann liefert eine Videoüberwachung dem Team überraschende Erkenntnisse, denn der vermeintlich gekidnappte Tan könnte selbst hinter allem stecken ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
