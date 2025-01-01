Navy CIS: New Orleans
Folge 9: Die verlorenen Kinder
42 Min.Ab 12
Der Drogendealer Eddie Barrett wird verdächtigt, Chris LaSalle getötet zu haben. Doch aufgrund mangelnder Beweise wird der Angeklagte wieder freigelassen. Als daraufhin eine Bekannte von Barrett befragt wird, stellt sich heraus, dass der mutmaßliche Täter neben seinen Drogengeschäften auch Sektenführer ist. Doch Barrett des Verbrechens zu überführen, scheint schier unmöglich ...
