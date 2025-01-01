Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: New Orleans

Die verlorenen Kinder

"CBS Serien"Staffel 6Folge 9
Die verlorenen Kinder

Die verlorenen KinderJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: New Orleans

Folge 9: Die verlorenen Kinder

42 Min.Ab 12

Der Drogendealer Eddie Barrett wird verdächtigt, Chris LaSalle getötet zu haben. Doch aufgrund mangelnder Beweise wird der Angeklagte wieder freigelassen. Als daraufhin eine Bekannte von Barrett befragt wird, stellt sich heraus, dass der mutmaßliche Täter neben seinen Drogengeschäften auch Sektenführer ist. Doch Barrett des Verbrechens zu überführen, scheint schier unmöglich ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: New Orleans
"CBS Serien"
Navy CIS: New Orleans

Navy CIS: New Orleans

Alle 7 Staffeln und Folgen