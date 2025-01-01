Navy CIS: New Orleans
Folge 4: Der Miami-Ring
40 Min.Ab 12
Als Petty Officer Elena Martinez unentschuldigt dem Dienst fernbleibt, stellt sich heraus, dass diese in einer Internierungsanstalt für illegale Einwanderer festgehalten wird. Während ihres Aufenthalts bekommt sie mit, wie nachts immer wieder Frauen spurlos verschwinden. Und schon bald muss es der NCIS gemeinsam mit dem FBI mit einem Menschenhändlerring in Miami aufnehmen. Indessen ermitteln LaSalle und Sebastian in Alabama im Fall von Cade weiter ...
Navy CIS: New Orleans
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
