Navy CIS: New Orleans
Folge 2: Das Terminator-Rätsel
42 Min.Ab 12
Bei einem Patrouillenflug beobachtet Navy-Pilotin Meyer wie ein unbekanntes Flugobjekt ein Propellerflugzeug zum Absturz bringt. Dabei kommt Andrew Pruitt, Inhaber eines Technologie-Unternehmens, ums Leben. Als sich Pride und Lund die Maschine genauer ansehen, entdecken sie ein ungewöhnliches Metall, aber erst die Obduktion des Toten bringt Aufschluss - über das UFO und über ein mögliches Mordmotiv ...
Navy CIS: New Orleans
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
