"CBS Serien"Staffel 6Folge 6
Folge 6: Die Hütte im Wald

42 Min.Ab 12

Noch immer nimmt die Suche nach Cades Mörder kein Ende. Zwar gesteht Dolan, der als Hauptverdächtiger gilt, das Verbrechen, doch bereits nach kurzer Recherche stellt sich heraus, dass er unschuldig ist und wird entlassen. Wenig später nimmt er sich das Leben. Als die Ermittler den Suizid näher untersuchen, stoßen sie auf eine Hütte im Wald, die sich als vielversprechender Hinweis entpuppt. Doch dort angekommen, wartet eine böse Überraschung auf LaSalle.

"CBS Serien"
