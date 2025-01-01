Navy CIS: New Orleans
Folge 7: Spartacus
39 Min.Ab 12
Während das NCIS-Team den Tod ihres Kollegen LaSalle verarbeitet, gibt es in einem Kino eine Explosion. Zunächst scheint ein gewöhnliches Gasleck den Unfall verursacht zu haben, doch schnell entpuppt sich der Vorfall als Anschlag. Denn die Ermittler finden Hinweise auf einen Hackerangriff auf das Unternehmen - und der Täter hat weitere Gebäude im Visier ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Alle Staffeln im Überblick
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar