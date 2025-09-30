Navy CIS: Origins
Folge 18: Cecilia
42 Min.Folge vom 30.09.2025Ab 12
Lara Macy wittert ihre Chance: Um als Juristin bei der JAG durchzustarten, muss sie Gibbs' Verwicklung in den Mord an Kartellboss Pedro Hernandez beweisen. Dafür spannt sie ihre Freundin Lala ein, die Gibbs zu einer Aussage bewegen soll ...
Navy CIS: Origins
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.